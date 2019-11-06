7仔 x Sanrio x Lowrys Farm　強推日系少女風家品

八款陶瓷碟（Hello Kitty、布甸狗、玉桂狗、Little Twin Stars及XO）分別有四種間隔設計，包括單一長方形設計、正方形設計、雙間隔及三間隔設計，可擺放美食或小型物品。（互聯網）

Sanrio的卡通人物一直深受女生喜愛，阿媽鍾意完輪到阿女鍾意，代代相傳，而日本時裝品牌Lowrys Farm亦同樣受年輕女生及OL歡迎，這次7-Eleven與這兩個少女品牌合作，推出一共8款Sanrio Characters x Lowrys Farm陶瓷碟及多用途木製收納架。

陶瓷碟以型格色系為主，每款陶瓷碟均印上Lowrys Farm及Sanrio characters標誌，絕對值得收藏；至於多用途木製收納架就採用了Hello Kitty最具標誌性的蝴蝶結作主要設計元素，配上Lowrys Farm的標誌以及簡約小圖案，營造出Simple Lifestyle。

如果想入手，要留意於11月13日至12月24日，購物滿HK$20便有1個印花，而於11月13日至12月27日，集齊22個印花，又或5個印花加HK$22，就可以隨機換領1款陶瓷碟；而11月13日至12月27日，任何消費加HK$129，就可以換購多用途木製收納架，看來這次又會掀起收集印花熱潮了！

印花派發日期：11月13日（7:00am開始）至12月24日

換購日期：11月13日（7:00am開始）至12月27日