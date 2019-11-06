生活夜校：日本醬油有邊5大類？
2019年11月06日 21:30
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日本醬油以大豆及小麥為原材料，但會按釀造方法、熟成時間、口味等分門別類，揀啱醬油自然更添滋味，有些人甚至會自行混合調配，創作出獨一無二的風味。（資料圖片）
日本釀造醬油的文化歷史悠久，不少醬油廠更是世代相傳。憑着豐富經驗以及一絲不苟的精神，當地出產的醬油不僅水準高，更細分成千變萬化的口味。其實日本醬油的原材料都離不開大豆和小麥，亦同樣經過蒸煮、製麴、發酵、熟成、壓榨、裝瓶等程序，不過就主要細分成以下5種。
濃口醬油
如果沒有刻意說明，日本人所指的醬油通常就是指濃口醬油。這種醬油以1:1的大豆與小麥比例釀製，色澤深、味道濃，用法相當百搭，特別適用於燜燉、燒肉或煮窩物。
淡口醬油
製法跟濃口醬油無異，不過釀造期較短，所以味道較淡、色澤較淺，適合用來烹煮清淡菜式，好像炒菜、煮湯、玉子燒等。
白醬油
雖然叫作白醬油，但色澤其實偏向琥珀色。除了因為釀造期短之外，亦由於採用的小麥比例較大豆為多，散發着淡淡鹹鮮香氣，茶碗蒸就經常以此調味。
再仕込醬油
亦即釀造兩次的醬油，第一次就像普通醬油般加鹽水發酵約半年，而第二次則再次加入大豆和小麥，並以生醬汁代替鹽水發酵多半年。由於用了雙倍材料與時間，因此香味特別濃郁，最適宜為刺身及燒肉調味。
溜醬油
採用最高比例的大豆釀造，水的使用量亦較少，因此色澤深而味道鹹，鮮味亦最濃郁。日本人通常會用來蘸點刺身或炮製豚角煮。