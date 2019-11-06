【深夜字聊】阿媽投訴：阿女你太開放

戀人之間唔多唔少都有自家一套以示親密嘅行為，好似有人鍾意互幫對方搲頭，有女士鍾意將個頭啷喺男方膊頭，有男士鍾意雙手捧住女方塊面等等，之但係呢位女網民卻有個習慣，搞到佢被親威投訴，究竟係乜嘢事呢？呢位女網民就話：「早幾晚我媽咪同我講：『阿女，你下次可唔可以唔好再喺我哋面前，搲你男友嗰度呀……畀人睇到幾咁尷尬呢。』我聽完諗咗一陣，我搲男友邊度呢？原來我唔知從幾時開始，鍾意伸隻手入男友條短褲嘅褲管內搲佢。不過大家唔好諗歪，我唔係搞佢『嗰度』，只係搲佢大脾咋！返到同男友同居嘅屋企，我同佢討論呢個習慣點嚟，佢就話有次我話佢大脾上嘅毛好性感，而佢又極少着長褲，就喺嗰時搲佢大髀咁話，仲話嗰時我搲得幾搲，佢就會有反應然後就會親熱，結果慢慢養成呢個習慣。哎呀，諗諗吓都覺得超老尷，啲親威見到以為我成日搞男友嗰度，瘀爆。」

網友神回應：

雯兒：我家姐都有類似嘅行為。記得當年佢初次帶姐夫返嚟屋企食飯，見住佢將隻手插入姐夫褲頭入面，嗰刻我面都紅晒，估唔到佢咁開放，只係以後我哋就慣咗。

Emma：你呢個行為又真係核突咗啲嘅，最驚就係你唔覺意插入去，又唔覺意拎包薯片嚟食兼同人開心Share，你叫其他人食唔食好呢？

Dorothy：我諗你喺班親戚嘅心目中，都已經冇晒形象，否則你娘親都唔會同你講啦，你估佢唔覺得尷尬嘅咩？

老曼迷：哈哈，我老婆都有咁嘅習慣，但就係瞓覺嗰時先至會咁做，否則一定會畀班麻煩親戚喺背後唱一世。