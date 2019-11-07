營事檔案：毛豆豆乾味噌飯 懶得健康

只需將所有材料放入電飯煲，就可煮出營養豐富的毛豆豆乾味噌飯。絕對是懶人之選！（設計圖片）

都市人工作忙碌，未必經常有時間煮一頓豐富的飯菜，今次教大家煮的是一道簡單方便，而且營養價值全面的毛豆豆乾味噌飯，只需將所有材料放入電飯煲烹調就可以了，絕對是懶人之選。

【毛豆蛋白質豐富】

毛豆，又被稱為枝豆，是未成熟的大豆，含有豐富的植物性蛋白質，每100克毛豆含有大約13.1克蛋白質。豆類的飽和脂肪含量相對較低，亦不含膽固醇。毛豆亦含有豐富的膳食纖維，可以增加飽肚感，亦有助刺激腸道蠕動，有預防便秘的作用。此外，毛豆的鉀質含量很高，每100克毛豆含有478毫克的鉀質，可幫助去水腫及降血壓。

【豆乾鈣質豐富】

豆乾同樣是一個不錯的植物性蛋白質來源，而且含豐富的鈣質，有助維持骨骼健康。豆乾亦含有豐富的礦物質，如鐵、磷等，鐵質有助身體製造紅血球。而磷質和鈣質結合後會形成磷酸鈣，是構成骨骼與牙齒的主要成分，因此足夠的攝取量有助維持骨骼與牙齒的健康。豆乾亦含有維他命B1和B2。維他命B1有助碳水化合物和蛋白質的新陳代謝，並維持心臟、肌肉和消化系統的正常運作。而維他命B2可保持皮膚、毛髮、指甲和眼睛健康。如果想吃肉，可以用豬肉丶雞肉或牛肉來代替豆乾，它們同樣含有豐富的蛋白質。

【毛豆豆乾味噌飯】

材料：

白米 1杯

毛豆仁 半碗

豆乾 1件

鴻喜菇 半棵（約50克）

葱 1棵

水 1杯（250毫升）

味噌湯底：

味噌 1湯匙

米酒 半湯匙

味醂 半湯匙

柴魚片 適量

做法：

1.洗淨毛豆仁丶鴻喜菇丶豆乾及葱。

2.將鴻喜菇去蒂，豆乾切粒，葱切成葱花，備用。

3.把1杯水放入鍋中，並加入所有味噌湯底的調味料，煮至微滾後關火，備用。

4.將白米洗淨後放在飯煲內，加入味噌湯底，並加入毛豆仁，鴻喜菇及豆乾。

5.按掣煮飯。

6.煮熟後，拌勻即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。