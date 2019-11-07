姚望四方：刺激消費 減免措施要直接

在目前暴力示威不斷的社會氣氛下，除訪港旅客下跌外，香港整體消費氣氛亦相當疲弱。本港某大航空公司9月份客運載客率下跌7.2個百分點至73.6%，為近年新低。出境遊方面，旅議會9月外遊印花收入按年跌近4成。臨近聖誕新年旺季，各行各業都期盼消費氣氛能夠轉好，但估計要扭轉目前的局面不易。政府剛公布的紓困措施中，每間旅行社接待出境旅客可獲100港元獎勵，而入境旅客可獲120港元獎勵，上限500名，政策出發點雖好，但對旅行社及刺激消費幫助有限。

眼下各行各業仍然靠自救為主，航空公司客流量下跌，只能靠調配或合併航班班次減輕成本，提供更多的優惠票價吸引乘客。其實市面已有不少震撼價機票，當然有利吸引旅客，但如果能夠減免機場建設費及離境稅，將可提供更大的誘因吸引市民外遊。上周有消息誤傳，政府將補貼港人買機票費用，每人100至120元，已引起各界和市民關注，在茶餘飯後討論。當發覺事實並非如此，不少人感到失望，證明在目前經濟低迷情況下，如果政府的補貼政策合適，將有助刺激消費，幫助到業界。

現時香港市民乘飛機離境，需要繳付費用包括離境稅、機場建設費、保安費、燃油附加費等。其中離境稅金額為120元，機場建設費由70元至180元不等。政府可以考慮停收這兩部分收費一段時間，待風波平息後再恢復，這兩項收費不涉及額外開支和撥款，可行性高。另外政府還可考慮與港鐵商議，持有效機票的乘客可以超低價格購買機場快綫車票，定價與巴士持平，為搭乘飛機的乘客提供全面優惠。在目前不景氣的情況下，政府需要出台全方位、讓港人直接受惠的減免措施，方能扭轉整體消費信心。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員