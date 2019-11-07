殿堂級珍珠品牌MIKIMOTO除以傳統精緻珍珠首飾聞名於世外，品牌的高級珠寶系列同樣有不少捧場客。其高級珠寶最特別之處是創意十足，極之天馬行空，筆者在早年的Baselworld鐘錶珠寶展中，見過品牌以珍珠設計出如斗篷、披肩甚至是如裙子般的巨型藝術珠寶作品，據聞這類設計更深受全球各地富豪名媛所追捧。以往這類重量級珠寶甚少到港，最近品牌在銅鑼灣開設大型旗艦店，將多套名貴高級珠寶帶到香港。

高級訂造服造型

眾多高級珠寶作品中最矚目首推Jeux de Rubans系列，此系列去年以高級訂造服的絲帶為靈感，其中一條大型頸鏈以不同大小的珍珠編織出充滿立體感的領子造型，呈現出柔軟細滑的絲帶波浪褶襉，頸鏈上再緊緊繫上鑽石蝴蝶結，倍添浪漫復古美。另一系列的珍珠頸鏈雖沒有立體感的誇張造型，但採用破格的不對稱設計，一半是珍珠而另一半是花卉造型的鑽石頸鏈，設計破格玩味十足。除著名的Akoya珍珠外，部分設計加入極稀有的珍珠品種，其中一套Detachable Melo高級珠寶，以極珍貴的Melo Pearl美樂珠鑲嵌而成，頸鏈及耳環均採用可拆式設計，變出多款造型。同樣珍稀的設計有Conch Pearl海螺珠的頸鏈及耳環，粉色的海螺珠色澤柔美動人，令珠寶更添復古美。

模特兒：Olga V（M Square）

化妝及髮型：Phyllis Kwok