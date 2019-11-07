三界五行：經驗之談　不妨參考

「仁者樂山，智者樂水」，遊山玩水，是古往今來永恒的樂趣。游泳是玩水的一種樂趣。不過，水能載舟，亦能覆舟；可以益人，也可以害人。「欺山莫欺水」，其實山水都不能夠當做兒戲，絕對不能小覷，每年行山和游水，受傷、失蹤、死亡，都不是小數目。

游泳前必須熱身，一來令心肺動起來，進入狀態；二來令關節、肌肉、筋腱做好準備，減少游泳時受傷機會。不要以為游泳是水上柔軟體操，人在水中，要浮起來，不下沉，而且要前進，需要一定動力，這動力來自肩膀、手臂、手掌、腰、背、胸肌、大腿、小腿、腳掌等，真正是全身運動。由於動作不斷重複，很容易受傷。

游泳的運動量說大不大，說小也不小，由於是帶氧運動，所以要認真連續游15分鐘以上才有效。冬泳另有準則，水溫攝氏14度以下才算冬泳，以一般體質而言，攝氏14度游14分鐘，13度游13分鐘……依此逐漸遞減。當然，這只是建議，並非硬性規定，身體較好可以游長些時間，體質較差者，不管游了多久或多遠，感覺凍就要盡快上水。

過飢或過飽都不適宜游泳，游泳半小時前食少少東西，牛奶、麵包、雞蛋最好，我見過不少泳友不吃早餐就落水游，頭暈、低血糖、低血壓，需送院治療。但也不能吃得太飽，因為吃飽後，身體會調動血液參與消化工作，一下子腦部血液供應不足，就會眩暈。

方向宇