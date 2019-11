MR PORTER x Movember　力撐慈善「鬚」

上個月Pink October掀起粉紅熱潮,全球各地都有舉行不同宣揚關注乳癌的慈善活動或義賣,來到今個月就輪到喚起關注前列腺癌及睾丸癌等男士健康問題的Movember,呢個由Adam Garone於2003年在澳洲創辦的慈善機構,其名字就是由Mustache及November兩個字結合而成,呼籲男士於11月留鬚身體力行支持一年一度盛事。與此同時,大家除了可以選擇直接到官方網站hk.movember.com捐款之外,亦可以入手由不同時裝單位與Movember攜手打造的特別版單品,幫到人之餘亦可以滿足購物慾,一舉兩得何樂而不為?

由著名男裝網上零售平台MR PORTER於今年7月創立的籌款企劃MR PORTER Health In Mind,近日就正式與慈善機構Movember結盟並成立MR PORTER Health In Mind Fund Powered By Movember慈善基金,透過舉辦不同活動提供籌款途徑,以收益支持Movember為男士身心健康提供協助。是次MR PORTER就邀請包括:FEAR OF GOD(Jerry Lorenzo)、DEVEAUX(Matthew Breen & Tommy Ton)及SEFR(Sinan Abi & Per Fredrikson)三個人氣時裝品牌合作,由各品牌主腦親自設計一系列各具特色的聯名限量版Mr.P Print Tee,並將100%淨利潤(售價扣除成本、稅項及運輸的利潤)捐贈予MR PORTER Health In Mind Fund Powered By Movember慈善基金。當中 DEVEAUX及SEFR各有一款(兩色)分別印上超現實畫風的狗群及抽象立方主義人物休息的畫像Print Tee登場,另FEAR OF GOD就推出三款(兩色)印有「compression」、「family」及「prayer」字樣的Print Tee,而且更是由Jerry Lorenzo與他的兒女一同創作,難怪設計充滿童真玩味。