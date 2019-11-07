靈敢侶情：輕鬆面對小家賓客

新娘要錢不要禮，被朋友截圖放上網吵作，很常見。

網民會罵：無錢咪學人結婚！

朋友罵：啲錢拎嚟戥你開心嘅！唔開心咪唔到囉！

新娘哭訴：辦婚禮開銷大，做朋友也不體諒我？

好端端一個婚禮，弄出被人掩嘴偷笑的是非。

想當年，我也辦過小型婚禮，雖只有50人，但都明白新婚的心情。一張囍帖發出去，猶如買大細，大是賓客大方、細是賓客小家。

而我，就是幸運，博得一個很「細」的。

話說其中一位女士，我才請她一個，她卻額外送我三位賓客，都算吧，開心要緊。怎料，四位甫坐下，口渴了，先開酒，當時，我亦沒有在意。但在飲宴中途，經理突然來請示我和丈夫：「他們開了八支，還要不要開？」

驚訝之下，我找來她的人情，一看︰五百元，四個人。

我坐在新娘房，震怒，想罵又不好意思，不罵又無法制止。想着想着，我出力抽起長裙，在房內來回踱步︰我們錢不多，不代表就無權辦婚禮，但為何我要幫不自重的人填數？不行，還是愈想愈氣，我索性脫掉高跟鞋，在房裏跑。

這時，丈夫進來，見到此情此景，立即大笑︰「傻婆，不值得讓這種人融入我們的回憶。他們要喝就喝吧，蝕了的錢，我們會賺回來的。」

囍帖給我博來小家賓客，但我早已贏得一個大方丈夫，夠了。

所以，我明白這些新娘，可能，她們平日已見識過某些人怎樣貪小便宜，若不想就範，便只好先小人後君子。始終，不自保是你蠢。正如，那些截你圖的所謂朋友都認為，不唱你他對不起自己。

不過，如今我已經不介意這種事。

年輕時，錢都花在喜慶事，但人愈大，便開始要面對朋友的喪禮……當年不願付出給一對新人的千多元、當年令我震怒的數千元酒錢，現在都只是過眼雲煙。

人生難得知己，認識也是朋友。既然錢總是要花，我寧願永遠花在開心事上。人生的路，還長呢。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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