果粉聚焦︰達人評AirPods Pro　消噪更好聲

香港人多車多，四處是噪音污染，聽首歌都大量雜聲入耳，大掃雅興！好彩呢個世界有消噪耳機，新鮮滾熱辣有Apple AirPods Pro，支援主動消噪，記者試用了幾天，以下就來個小總結，兼搵來耳機達人評一評音色啦！

花灑變風筒

AirPods Pro沿用純白用色，傳聞的黑色、綠色唔見影，並首度加入矽膠耳塞，每邊備有三種唔同大小，緊貼各人的耳朵線條，戴上後更可經iPhone進行「耳塞貼合度測試」，如果不合適會建議改用另一個Size，相當體貼。外形上，前兩代的「花灑頭」並非人人接受，今代話筒變短，有點像電風筒，感覺更討好。至於舒適度，以記者習慣臨瞓前聽歌為例，舊AirPods在打側瞓時往往會意外滑下，但如今新耳機卻能牢牢塞在耳中，感覺穩固舒適不少，而且長用唔焗汗，適合長煲之用。

消噪效果出色

新AirPods最大賣點是主動消噪，能根據耳朵的幾何構造及耳塞的貼合度，以每秒200次的頻率持續抵銷噪音。消噪模式可通過長按話筒柄的電容式力度感應器，或進入手機的控制中心開啟。在小巴內測試，未開前會聽到轟隆車聲及人聲，但開後外間聲音瞬間隔絕，乘客按鐘及叫落聲音完全飛走，恍如進入另一個空間，當中分別絕對值得樂迷一試。而留意消噪模式也可在講電話時使用，這時對方聲音的清晰度也有所提高。當然，太靜在街使用始終有一定危險性，所以耳機另設「通透模式」，切換後就能聽回環境聲音，重回現實世界！

細膩中高頻聲音

音色方面，它配備高位移範圍、低失真驅動器，低音實淨有力，並帶來更細膩的中高頻聲音，適應性EQ更會根據耳形適時調節，達致最個人化的音色表現。耳機達人、Lyra Media主編麥家亮（Cato）就有以下用後感︰「我以前成日笑AirPods音色朦，今代改變唔少，輸出清咗、乾淨咗，消噪後環境變得寧靜，讓用戶聽到更多細節。美中不足係今代仲有少少機械聲，略嫌唔夠音樂感，但好處係聽任何歌都有平均表現。」

放入推介List

AirPods Pro擁有5小時的聆聽時間，跟上代相若，配合無線充電盒，聆聽時間長達24小時。其他功能特色還包括聲控Siri、音訊共享、讀出訊息。而針對運動需要，它還獲得IPX4防護等級，抗汗、防濺、耐水，啱晒做運動！售價方面，AirPods Pro賣二千元，屬頂級真無線耳機水平，Cato就指定價合理，並會放入「推介List」內。據知市場反應很好，即日訂也要兩星期後才有貨，好賣成咁，難怪坊間出現輕微炒價啦！