Pet Pet聯萌：毛孩陪上班　收穫多多

在外國，不少公司都奉行Pet-Friendly文化，讓員工帶寵物上班，方便照顧之餘，更為辦公室增添樂趣，這種文化正逐漸在香港普及。像時裝品牌ad-lib創辦人小山，3年前開始帶愛犬P仔上班，雖然過程中遇上不少難題，但總括來說，收穫還是比付出多。

【事前準備做到足】

由於小山工作時間長，為了多點時間與P仔見面，便想到帶牠回公司，然而在此之前，小山需要做許多準備，首先要訓練P仔的紀律，要以不傷人為大前提；其次公司裏暗藏許多危機、容易釀成意外，所以小山花了數個月時間訓練P仔，例如在街上要緊貼其後、即使玩得興奮亦不可撲上別人身上等。此外，小山亦在意同事們的看法，事前要試探各人的反應，幸而沒有人怕狗，大部分人都給予正面的回應。

【花時間適應環境】

P仔於3年前第一次踏足公司當暑期實習生，小山特別花時間帶牠認路，讓P仔知道哪些地方是牠可以去。小山稱：「首要當然要記住往洗手間的路，其次是牠的專屬領域，我特別在自己座位旁放置一張寵物睡床，讓牠可以休息及藏身。記得有一次，一位怕狗的速遞員前來送件，幸而我早已訓練P仔，只要我或同事一叫『Home』，牠就會懂得回到寶座，再有指令才可以出來活動，因此那次能立即避開速遞員。自此，我特意在公司門口貼有『內有惡犬P』的字句，同時每次有陌生人到訪前，我一定會確保P仔在睡床才會開門。」

【助打破同事隔膜】

小山直言帶P仔上班，要解決大小便、飲食、交通等問題，但他認為很值得，因眼見P仔由內斂變得開朗，更可接觸到不同的人，這是難得的體驗。再者，自從P仔上班後，小山與同事之間的話題不再只是圍繞工作，多了談及P仔，有助打破同事之間的隔膜，令整個工作環境氣氛更見融洽。

不少僱主擔心員工帶寵物上班會變得不專注，對此小山有另一番見解，他認為許多主人於上班時都會掛心寵物的情況，還會裝設閉路電視，倒不如帶牠上班，確保寵物安全，自然能專心工作，所以小山鼓勵員工帶寵物回來，雖然過程有點辛苦，但只要決心克服，定會有意想不到的收穫。