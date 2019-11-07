傳奇方形賽車錶　限量版賀50周年

運動型及賽車腕錶多採用方形錶殼設計，以運動腕錶聞名的TAG Heuer於50年前打破傳統，推出破格的方形賽車腕錶Monaco震撼鐘錶界，加上得到荷里活巨星Steve McQueen的加持，於電影《Le Mans》中佩戴，令腕錶從此登上鐘錶界的殿堂，深受錶迷們愛戴。今年是Monaco腕錶面世50周年，品牌特別推出大型限量系列慶祝。限量系列共有5個款式，每個款式以不同年代為靈感，並由今年5月起相繼於全球各地發布一款限量版。

首款限量版腕錶靈感源自1969年至1979年間，於5月摩納哥大獎賽上亮相，第二款限量版腕錶則於今年6月在法國勒芒推出，頌揚1979年至1989年代。1990年代風格的第三款全新Monaco腕錶則於今年七月在紐約隆重登場。其後9月份品牌移師東京，發布第四枚以2000年代初期時尚風格的限量版腕錶。壓軸出場的第5款限量版、以2009~2019年代為靈感，剛於上海推出。

第5款限量版腕錶取材自2009~2019年的設計元素及趨勢，腕錶結合簡約及時尚設計風格，噴砂精鋼錶殼配襯太陽紋深灰色錶盤。錶盤飾以黑色鍍金刻度，小錶盤指針、中央秒針及錶盤12時位置的時標皆採用大膽的紅色。配襯黑色內襯和灰色縫線的黑色穿孔小牛皮錶帶，更富賽車氣息。跟原裝腕錶一樣錶冠設於錶殼左側，計時按鈕側設於右側。錶底參考原版設計，飾有垂直環形打磨飾紋，刻有「Monaco Heuer」標誌以及「1999-2009 Special Edition」（2009年至2019年特別版）和「One of 169」（169枚之一）字樣。腕錶搭載Monaco系列著名的Calibre 11機芯，限量發行169枚。