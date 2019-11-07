Jaguar XE+Land Rover Discovery Sport 孖住登場

Jaguar Land Rover香港代理一次過帶來兩款英倫新車，包括Jaguar XE及Land Rover Discovery Sport。

全新Jaguar XE豪華四門轎跑，車身頭尾比例經重新設計，底盤更低，外形更寬闊，配上全新J-Blade LED日間行車燈、新設計的頭燈、面罩和更大進氣口，不單止賣相顯得更有自信，亦進一步凸顯其高效性能。車載多項先進配置，包括沿襲自F-Type頂級旗艦跑車的SportShift波箱及JaguarDrive Control駕駛模式快捷轉換鍵。而中控台上的Touch Pro Duo雙螢幕資訊娛樂系統，則與純電I-PACE同款。

至於全新Land Rover Discovery Sport七座位SUV，採用跟新Evoque一樣的Premium Transverse Architecture模組化平台構建，車架剛性較前代增加13%。所搭載的48V Mild-Hybrid混合動力系統，擁有更出色燃油效率。廠方更為Terrain Response 2第二代全地形反應系統加入了自動感應模式，無論置身何地，該用那一個地形模式，都可交由系統自決，駕駛者毋須擔心。