單身旅子：帶你睇新潟紅葉勝地有幾靚！

位於日本本州中部日本海岸的新潟縣，除了是個享負盛名的魚米之鄉，踏入秋季更不乏著名的賞紅葉熱點，來到該縣的南魚沼市，標高1,778米的八海山便是一大代表，大家只要乘搭登山纜車八海山Ropeway，便能欣賞由山腳到山頭都染上一片紅的壯麗景色。適逢香港直航新潟的季節航線剛於10月底首航，正好親身飛一轉好好遊覽！

纜車登頂 一片美景

感受新潟的深秋氣息，當然要從紅葉美景開始。八海山因為擁有八個山峰而得名，雖然在登山界名氣甚大，但作為海外旅客欣賞紅葉的場所，卻可列入秘景之列，每年10月中下旬起，該山原生森林的喬木灌木相繼染紅，旅客可於南魚沼市乘坐觀光纜車八海山Ropeway，從山麓站前往1,147米高的山頂站，再按個人能力選擇前往展望台或各種難度的郊遊徑及登山徑，穿梭於不同層次的紅、橙、黃、綠之中。從展望台向外望，只見由山頭到山腳都泛起了一片紅，據講這裏的紅葉樹以山毛欅、合花楸、色木槭及大山櫻等為主，而踏入11月上旬，於山頭附近有初冠雪點綴，而山腰及山腳分別有枯紅葉及紅葉，形成三重不同色調的紅葉，畫面更是令人難忘。除了紅葉，於展望台平時可看到上信越群山，甚至可遠眺日本海及佐渡島等，絕對值得細看呢。

乘搭全長2,217米、落差達771米的八海山Ropeway，旅客可沿途欣賞由山腳到山頂的紅葉美景。

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八海山Ropeway

地址：新潟縣南魚沼市山口1610

運行日期：即日至11月10日

營業時間：8:20am~4:20pm（周一至五）；8:00am~5:00pm（周六、日及假期）

門票：來回¥2,200（約HK$158）