生活夜校：情色字典中的Devil　原來咁解……

惡魔係咪存在？真係唔知，只知道喺AV片中表現搶韁嘅女優稱做小惡魔。而講到情慾字典中嘅惡魔，大家又知道幾多呢？今次就以惡魔同Devil為主題，睇吓佢哋喺慾望中有幾咁惡。

【Horny Devil欲罷不能】

慾火焚身嘅男女總希望能夠急急降火，只係喺激戰過程中千祈唔好變成「Horny Devil」呀！喺英文情色俚語中，「Horny」有性亢奮嘅意思，加上「Devil」嘅話，唔通解做性亢奮嘅惡魔？啱咗一半，其實佢真正嘅意思係指慾火焚身嘅人，已經被慾望沖昏頭，乜嘢道德標準同公德心都冇晒，想做就做，簡單嚟講，即係指一啲喺公眾地方肉搏嘅男女，如公園、殘廁等。

【玩樂辭典：Devils Triangle三角遊戲】

講到對性愛玩意嘅稱呼，我哋真係冇美國分得咁仔細，好似「Devils Triangle」咁，雖然佢同樣係指一后兩王嘅玩法，但當中卻有啲分別。原來佢係指玩緊一后兩王之際，兩位男士係唔會有任何眼神上嘅接觸，以免彼此間誤會對方嘅性取向。

另外，「Devil's Handshake」大家又估唔估到佢係乜嘢玩法呢？直譯做惡魔的握手嘅佢，其實係指男士自娛咁解。