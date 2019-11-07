【深夜字聊】私處冒出增生顆粒 係咪性病徵狀？

Q：我女友最近發現下體長了小肉塊，想問有麼辦法消除？她說那肉塊不癢不痛，不會流血也沒有擴散的迹象，是長期使用刺激性清潔劑和剃毛會引發嗎？這是個怎樣的小肉塊？

一男友

A：女性私密部位冒出增生顆粒，一般而言可分為「性病類型」和「非性病類型」。「性病類型」的顆粒是患者感染性傳播疾病的初期徵狀，例如淋病、疱疹、非淋病性尿道炎、霉菌性或滴蟲性陰道炎、疥瘡、皮膚癬、接觸性皮炎、梅毒等，於初起時常會在陰部長出不明顆粒。由於女友觀察該顆粒靜止和沒惡化，大致可排除它是性病徵狀。

「非性病類型」的顆粒分兩種，第一類叫做「外陰部毛囊炎」，常見於在天氣潮濕翳熱的地區。女性汗液較多、褲子過緊過窄、內褲剪裁及質料密不透氣、長時間使用衞生護墊製造了陰濕暖烘的環境、受白帶分泌物刺激皮膚、陰毛茂密和有倒生問題、剃毛太貼近毛孔和損傷毛囊、激情過後沒有適時洗澡、沐浴液刺激肌膚等情況，皆容易令金黃色葡萄球菌、真菌或其他微生物走進毛囊，導致皮脂腺感染或汗腺感染，令女性患上「外陰部毛囊炎」，徵狀主要是陰阜至大陰唇位置長出硬而帶痛的顆粒。女朋友感覺是次的顆粒沒痛，不過她之前曾試過患外陰部毛囊炎，即長出帶痛顆粒嗎？因外陰部毛囊炎復發率高，而且有機會留下不痛不癢的痂痕並演化為息肉狀顆粒。

第二類叫做「假性濕疣」，它不是性病，好發於踏入青春期的少女至30多歲的成年女性身上，數據顯示大約每5至6名女性中便會1名患上此症狀，不管她們曾否發生性行為。成因有兩種，一種說法認為它是因受到賀爾蒙起伏刺激而產生，另有說法是因受患者體內的某些慢性炎症所刺激才導致長出。這類顆粒會因賀爾蒙波動而變化，通常在生理周期中段（即排卵期，白帶分泌旺盛）和生理周期末段（即接近經期）時便會鼓脹起來，其餘日子則呈凋謝或半凋謝形態。

假性濕疣若長期處於靜態，主要屬良性增生，大可以不加理會。切忌用手擠壓、用針刺破挑穿或自行割除弄走。一旦傷口受細菌感染將引起毛囊炎，破壞皮膚組織和造成痂痕。如覺得它礙事，應正式向醫生求診，考慮以微型手術將之去除。

李偉儀