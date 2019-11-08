【健樂事】立冬補冬　由養腎做起

俗語有云：「立冬補冬。」迎接冬天來臨，養生之道在於補腎，不妨從飲食方面入手。（設計圖片）

11月8日是立冬，為秋轉冬的時節，意味着未來日子將會不時受北方冷空氣影響，具體表現為日夜溫差大，間中出現一至兩天突然降溫或刮起大風的情況。注重健康的人士，除了要做好保暖準備，以應付忽冷忽熱的天氣，也要懂得養生之道，包括調節作息時間，養成早睡晚起的習慣，其中早睡有利於陽氣潛藏，而晚起（即待日光出來才起身）則有利於陽氣升發。

另外，民間有「立冬補冬」的說法，而進補原則應為補腎防寒，當中又以下列4款食物最能發揮補腎的功效！

1.烏雞

又叫竹絲雞，因皮膚和骨頭都呈黑色而得名，其味甘、性平，具有滋陰益腎的作用，可配以生薑、茨實及黨參一同食用。

2.羊肉

性溫熱，入脾腎，能暖中益腎，但有皮膚病者不應進食；若炮製羊腩煲，更要注意進食分量，因這菜式屬高卡路里、高脂肪和高鈉。

3.黑豆

中醫學有「黑色入腎」之說，而形似腎臟的黑豆，味甘性平，其補腎效果最好，適合腎虛人士，但黑豆不易消化，最好用來煲湯或磨成豆漿食用。

4.核桃

性溫味甘，入肺、腎、大腸三經，具有補腎固精的功效，適合腎虛遺精的人食用，可改善用腎虛引起的各種徵狀。