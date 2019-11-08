小島神作玩後感　先苦後甜的速遞故事

PS4獨佔遊戲《Death Stranding》今日正式發行，這款由知名製作人小島秀夫開發、《陰屍路》男星Norman Reedus擔任男主角的遊戲大作，未上市已經話題十足。跟小島神成名作《Metal Gear Solid》不同，此作並非以戰鬥為主題，而是破格地以「送貨」為主要玩法。

你無聽錯，真是如順X速遞般送貨。遊戲背景是末世後的美國，玩家需把貨物由東岸送至西岸，以求重新連接起整個大陸。聽落有點沉悶，但玩落其實相當有技巧，玩家需考慮貨物重量、天氣、地形等環境，太重的話會失去平衡，地形太斜或大滑會整個人仆倒，貨品跌落地又會損壞，像真度超高。遊戲滿足感正正來自要用腦過關，若預期如《MGS》般要打餐懵的話，玩此作前就要重新調整期望。

遊戲另一創新之處是連線，玩家們雖然看不到對方，但可看到相互之間留下的通關工具，例如橋樑、長梯、爬山繩等等，有時想不到如何過關看到這些道具會有莫名感動，而經過的話更可以畀Like，實屬另類「Reconnect」。至於畫面，遊戲擁有大量電影級過場畫面，Gameplay時的場景、人物也可以「唯美」來形容，加上不時響起悠揚音樂，很容易讓人投入到遊戲世界之中。

讚了很多，但遊戲的缺點也十分明顯，例如劇情推進極慢，對白冗長，系統介面又不便利等，而且玩法太創新，遊玩初期會令人有棄Game的衝動。但只要「捱」過去，去到遊戲中段當能夠使用更多道具，劇情又明朗化時，就會發崛到當中樂趣。若打機只求爽快忘憂，記者不推介此作，反之若好奇次世代遊戲還可以有何變化，此作卻值得一玩。當然是小島神Fans的話，不玩都要買來儲啦！