FoodieCurly鬈毛妹：酒店早餐看哈薩克飲食

早前跟「俾錢仔」去了哈薩克，他開會，我吃飯。來之前對這個中亞國家毫無認識，只知道方東昇的《世界零距離》拍過，旅遊超過五天要去警局辦手續。所以嘛，來到這裏全部都充滿新鮮感，包括酒店早餐的美食。

我這次不是去首都阿斯塔納 (Astana)，而是最大城市阿拉木圖 (Almaty)，入住了Rixos Alamty酒店，吃了好幾天的酒店早餐，情感漸生，以下是幾款很有印象的食品：

1. Samsa：我最早認識的當地食物，它是印度Samosa的孖生兄弟，無論名字和樣子都很相像。Samsa源自烏茲別克，像顆叉燒酥，裏面是肉碎和洋蔥，肉碎通常是牛肉、羊肉甚至是馬肉 (因為是回教國家，哈薩克一般不吃豬肉)，也可以是南瓜，用中亞香料如野生小茴香或芫茜等來調味。Samsa在哈薩克十分普遍，我幾乎每一餐都見到它的踪影。

2. 特色小食：除Samsa之外，還吃了好幾款當地小吃，如外形十足馬仔/ 薩其馬的Chak-Chak，用麵粉、雞蛋、蜜糖、果仁、葡萄乾和糖等做成，味道還真像馬仔；一粒一粒啡色半圓形的叫Zhent，它是曲奇，可以蘸果醬吃，一咬即散，味道有點像炒米餅，不太喜歡；最後有些一卷一卷像響鈴的東西，輕身鬆脆，像灑上了糖粉的蛋散。

3. 蜜糖與果仁：哈薩克的阿爾泰地區盛產蜜糖，尤其南部的出品非常優質，含有多種微量元素和維生素，比俄羅斯和波羅的海的蜜糖都更好。早餐的蜜糖有三、四款：Camel-thorn Honey、Sea-buckthorn with Sunflower、Buckwheat Honey，顏色和味道不盡相同，我喜歡用來蘸大大粒的果仁吃，非常甜美。

4. 水果：大家可知道，Almaty的原名Alma-Ata，在哈薩克是解作「蘋果之父」？早在100年前Almaty就種植蘋果，所以來到這裏，得試試他們的蘋果，有青有紅，各適其適。他們還有一種像啤梨的梨子，長長的，吃一口，味道卻像我們的新疆梨仔，清甜可口，外皮沒有黐立立的感覺，十級讚！