一田超市進駐北角　打造「漁人碼頭海鮮市場」

【特約報道】日式超市一田百貨繼續擴張，旗下第12間分店今日（5日）正式進駐北角。分店位置臨海，超市以漁人碼頭為設計概念，裝潢極具格調，讓人置身碼頭旁魚市場。新店亦引入「5大星級受賞食桌」，其中日本名物飛驒牛肉包更是首度登陸香港。為慶祝新店開業，一田超市舉辦「一田·海產浜燒祭」，現場海鮮即燒即食，更上演香港難得一見鮪魚解體Show，一田同時聯乘日本沖繩縣政府舉行「一田·沖繩祭」，獨家發售多款人氣地道食材。值得留意的是，新店首100名進場顧客有機會獲贈禮品，買滿指定金額更可以參加抽獎，隨時贏得雙人來回沖繩機票及酒店雙人自助晚餐。

一田超市新店位於北角匯2期，面積達28,073平方呎，裝潢極具海洋風，海藍色的木板牆身，加上隨處垂着樸實的麻繩裝飾和麻繩吊燈，配以黑色的天花鋼管和貨架，猶如走進漁人碼頭旁氣氛熱鬧的海鮮市場。

一田超市北角店引入「5大星級受賞食桌」，以知名飛驒牛肉製成肉包的「喜八郎」、於麵包界奧林匹克之稱的「世界盃烘焙賽」勇奪總合優勝獎的神戶百年麵包老店「DONQ Bakery」及連續5年獲米芝蓮一星餐廳「阿鴻小吃」亦會進駐超市。至於以博多一級雞肉即叫即炸的「天下鳥」，更推出限定「黑糖黑蒜醬炸雞」，而東京大熱米芝蓮章魚燒姊妹店「88章魚燒」，亦推出限定沖繩版「雪鹽海苔黑糖章魚燒」。超市另特設「日本和牛Farmhouse」，獨家同時推售神戶、近江及飛驒三大和牛，嗜牛的顧客切勿錯過。

同時，另一輕食食桌「山下菓子」大玩卡通Crossover，推出一田獨家「P助與兔兔人形燒」，可愛造型滿滿少女心！

海鮮當然是魚市場一大亮點，一田北角新店以「海產浜燒祭」大玩日本漁民浜燒飲食文化，即捕即燒海鮮概念，顧客可享用即燒北海道松葉蟹腳、北海道特大魷魚等。海鮮配美酒，一田獨家引入日本藝術界教父村上隆與秋田縣酒藏NEXT5聯乘的純米大吟釀，以及精米度只有7%的純米大吟釀，十分珍貴。

新店開業期間更會限時上演鮪魚解體Show，日本職人會以利落的刀技現場解體日本直送養殖吞拿魚，顧客除可品嘗不同部位的即製吞拿魚手握壽司或丼飯外，更可參與稀有部位現場拍賣，在香港難得一見。喜歡打卡的顧客，更可在超市外的戶外草地與3.4米高、8米長的巨型充氣吞拿魚合照。

為豐富顧客購物及飲食體驗，一田聯乘日本沖繩政府舉行「一田沖繩祭」，引入當地人氣食材，包括有「夢幻之豬」稱號的阿古豬、海葡萄、紫甜薯及苦瓜等。超市更會獨家發售以沖繩獨有蒸餾酒泡盛加上完熟南高梅浸漬而成的「殘波梅酒」和榮獲2016年國際啤酒大賽、由珊瑚礁形成的鐘乳洞地下水釀造的「沖繩BLACK ALE珊瑚啤酒」。

一田超市北角新店更推出「開店有禮」大賞，開店當日，首100名進場顧客有機會獲贈獨家禮品1份，包括獨家限量環保矽膠茶隔和迷你氣球。而於11月5日至18日期間，購物每滿HK$300即可參加抽獎，有機會贏得雙人來回沖繩機票及酒店雙人自助晚餐。至於登記YATA-Fans期間輸入指定優惠碼成為新會員，即送迎新HK$10電子優惠券及北角店限定HK$30電子優惠券。