三界五行：執中處順　自知之明

游泳不可逞英雄，不要與人攀比，也不要與自己比。不要以為別人年紀比自己大，卻比自己游得快、游得多、游得時間長，於是強迫自己與人比賽鬥快，也不要由於自己年紀大了，不復當年勇，卻偏要強迫自己回復以前的水準。我以自己為例，前年還可以連續游二千米，去年只能游一千米，今年5至9月尚可以游八百米，到了10月，只可以連續游五百米。人生就是這樣，該不服老就不服老，該認老時就得認老。比上不足比下有餘，執中，處順，順勢時力爭上游，逆勢時逆來順受。

有這麽一句話，「擅於水，溺於水」，我親眼見過幾位游泳高手，在泳池游泳時暴卒。有一位泳友，太太去世後，一個多月來悶悶不樂，太太遺留下來許多問題要處理，但他堅持游泳，沒想到有一天，他如常游泳，平時游三千米，這次游了二千多米就感覺不舒服，上岸準備沐浴休息，怎知剛進入更衣室就暈倒，急救無效，救護車趕來，證實已去世。後來一位知情泳友說，他來游泳前，兒子因財產分配問題大吵大鬧，還掌摑了他，他強忍，堅持游泳，結果就出事。

有位泳術高超泳友，冬泳可以游二千米，但這次游了不到五十米就出事，送院搶救不治。原來他通宵飲酒唱歌，酒氣還未過就游泳。

悲喜過度，過飢過飽，過度疲勞，都是養生大忌，何況在這樣狀態下游泳？

方向宇