一文睇晒！雙11網購優惠

每年雙11（11月11日）前後都有品牌推出優惠，今年亦唔例外。而今年最吸引首選小米，另外仲有Amazon免運費等，即睇有咩筍貨！

小米雙十一超級購物節

小米雙十一超級購物節就由11月7日上午10時開始舉行，至11日晚上11點59分完結。首先即日起至11日，可於小米官網領取現金券，HK$20至HK$150配件或手機現金券；而即日至11日中午12時，參加官網鬥快拼圖遊戲，即可獲HK$20及HK$30現金券，最終排名頭三位的玩家更可獲得小米9T Pro、米家掃地機器人及米家IH電飯煲。由11月7日至11日每日中午十二時就會舉行手機及生態鏈產品競價拍賣，例如小米9T Pro、POCOPHONE F1、小米空氣淨化器3等。

一系列產品亦會進行限時特價，生態鏈產品比較抵玩就包括小米手環4售HK$199（-9%）、小米空氣淨化器2S售HK$899（-19%）、米家掃地機器人售HK$1,699（-15%）、米家水離子風筒售HK$239（-11%）、小米盒子S售HK$399（-15%）、米家空氣淨化器MAX售HK$1,999（-13%）、小米藍牙耳機Air售HK$399（-15%）等。

手機限時特價就有售HK$2,499的POCOPHONE F1（-11%，送保護貼及米家石英錶）、售$2,499的小米MIX 2S（-43%，送保護套及米家石英錶）、售HK$2,999的小米MIX 3（-23%，送米家石英錶），而且可以使用HK$100現金券。

Amazon免運費

Amazon係搜購外國科技產品的好地方，最近網站就推出香港免運費的優惠。最重要係消費門檻極低，只要購買一件或者多年項符合要求的物品，總額起過$49美元就可以免費送貨到香港。

而符合要求的產品，產品價錢旁均會顯示「免費送貨至香港」。

Gmarket派優惠券

至於鍾意買韓國貨的朋友就一定要留意Gmarket的Mega G優惠，官網會於指定日子派發Mega G折扣優惠券，例如85折優惠券只要購物滿10,000韓圜以上就可以使用。

KLook「買買買感謝祭」

專門出售本地、外國車票、入場券的KLook就舉行「買買買感謝祭」，包括11月內購買旅遊活動滿HK$800即減HK$88、即日至11月11日歐鐵全境火車證85折起等，另外即日至10日每晚11時就會有指定門票、自助餐買一送一優惠，數量有限，又要搶喇喂！

Sudio耳機85折

耳機品牌Sudio則推出十一限時優惠，全網產品85折，而且仲有全球免運費。