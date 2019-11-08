Audi排強陣澳門亮相

奧迪香港澳門代理今周在澳門舉行車展，為辦理港澳牌照的人士提供全方位服務，一站式服務包括代辦港珠澳三地汽車保險、港珠兩地通行許可證及香港快易通（港珠澳大橋/香港自動道路繳費系統）等。主打展出Audi Q7 45 TFSI quattro，標準配備中港導航系統、quattro 恒式四輪驅動系統、特大天幕天窗、電動開關尾門及四區恆溫冷氣系統，更榮獲 EURO NCAP 撞擊測試 5 星評價，帶來豪華、安全及舒適的駕駛體驗。動力搭載 2.0公升 TFSI 渦輪增壓引擎，輸出 252匹馬力及 370Nm扭力，每公里油耗低至 HK$1 起。現售港幣$699,800起，並享有 5 年原廠全面保用，限量現貨更尊享免費升級Premium Package，包括Audi Virtual Cockpit 數碼化儀錶板、360度鳥瞰式鏡頭、輔助泊車系統、Audi Smartphone Interface智能手機控制介面連 CarPlay、車廂氣氛燈等。同場展出A3、A5、Q2、Q3及Q5。

日期：11月9~10日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：澳門威尼斯人金光會展E館

展出型號：A3、A5、Q2、Q3、Q5、Q7