高級珠寶　多元捕捉巴黎景象

首個進駐巴黎珠寶殿堂Place Vendome的BOUCHERON，向來走大膽創新風格，最新推出的高級珠寶系列PARIS, vu du 26從不同觀點、視角及高度，再以不同的寶石展開一段奇幻的巴黎旅程。其中一個珠寶設計取材自巴黎大皇宮的空中俯瞰圖。有些作品則腳踏實地，捕捉並昇華其光線、形狀或裝飾。巴黎建築常見的茛苕葉形裝飾石柱，化身成長形珍珠流蘇，充滿復古美感。

品牌著名的問號頸鏈側鑲嵌了茛苕葉，造型栩栩如生。巴黎歌劇院標誌性的駿馬雕塑亦成為主角，採用冰間石英精雕細琢成戒指及手鈪。Place Vendome同樣成為靈感泉源，設計師以多項細緻寶石頸鏈鋪砌出該地的鵝卵石路的花紋圖案。一套珠寶採用30多卡的祖母綠切割金綠柱石鑲嵌而成，向Place Vendome的整體輪廓作出致敬。這個巴黎之旅的終點是Place Vendome 26號──BOUCHERON總店，設計師以巨型寶石作設計，包括以品牌首款徽章為靈感的黃金長頸鏈，而一款黑白長寶石頸鏈，是向品牌創辦人Frederic Boucheron的三維鑲嵌工藝致敬之作。值得一提還有Wladimir Ier & II 貓咪造型戒指，原來Wladimir曾是品牌總店所養的寵物貓，更是品牌長存的經典形象大使，今次不只在珠寶上出現，同品種的黑貓更成為廣告系列的主角。