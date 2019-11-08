飲食嘗識：缽仔糕同紅豆糕咁似嘅

白糖缽仔糕煙煙韌韌又香軟，加上原粒紅豆豐富口感，難怪成為長青的地道港式小食。至於滑嘟嘟又帶有椰子香味的紅豆糕，就是中式傳統糕點，除了是茶樓及酒樓最受歡迎的飯後甜品外，亦是做法簡單的家常甜點。但原來很多人都會將白糖缽仔糕及椰汁紅豆糕混淆，甚至講不出兩者的分別，今日請來西營盤一間星級酒店糕餅主廚林東仰師傅，和大家解構一下兩款糕點的分別。

林師傅表示，白糖缽仔糕和椰汁紅豆糕看來好相似，但是材料做法以及口感都不同的。以白糖缽仔糕的材料為例，是用粘米粉及澄麵粉製作而成。其中粘米粉是取其煙韌，澄麵粉就是令其有彈性，紅豆的分量就比較少。椰汁紅豆糕的成分就是粟粉加牛奶及椰奶，而紅豆的分量亦比缽仔糕多很多，主要是要有平衡的紅豆及椰汁味。

在做法方面亦大不同，缽仔糕要先將粘米粉及澄麵粉混合，加水拌勻，再注入約攝氏80度的糖水，利用適當的熱力，令麵糊變得杰身。然後將麵粉注入缽仔中，面層加少量紅豆粒，放入蒸爐中蒸約30分鐘而成。相比起白糖缽仔糕，椰汁紅豆糕的做法較為簡單，是先將粟粉加牛奶及椰奶拌勻，加入煮溶的糖水，用小火煮至杰身再加適量紅豆撈勻；最後倒入小杯或小碗中，放入雪櫃雪至少3小時，至完全凝固就食得啦！