本日日本：丸龜製麵唯一「麵匠」　手製烏冬有得食

香港都有分店的日本連鎖讚岐烏冬專門店丸龜製麵，相信不少麵癡都有去捧場吧！唔講唔知，呢個連鎖品牌在日本有240名負責製麵的麵職人，但當中只有一位獲得「麵匠」稱號，佢就係藤本智美喇。呢位大師級人馬每日都會去日本各地的丸龜分店巡視，確認店舖的製麵及淥麵方法之餘，亦會鑑定麵的鮮度，為品牌作好品質管理。與此同時，佢亦負責培訓品牌旗下的麵達人，絕對係勞苦功高！除咗係背後發功，藤本亦不忘向食客獻技，丸龜指定分店每年都會舉行名為「麵匠Event」的話動，讓食客可以品嘗由藤本親自手打的超煙韌烏冬。今年亦唔例外，即日起至本月底，藤本會輪流到日本6個地區的6間分店（包括東京、北海道、東北、大阪、名古屋及九州）巡迴製麵，喜歡吃烏冬的朋友，有機會的話記得要試試！

登場店舖（日期及時間）

東京丸龜製麵Hamasite店（今日6:00pm開始）

北海道丸龜製麵千歲店（11月11及12日6:00pm開始）

東北丸龜製麵東仙台店（11月13及14日6:00pm開始）

大阪丸龜製麵守口大日店（11月19及20日6:00pm開始）

名古屋丸龜製麵昭和白金店（11月26及27日6:00pm開始）

九州丸龜製麵博多站南店（11月28及29日6:00pm開始）