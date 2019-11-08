【特約報道】最近很多人私信問我，怎樣能keep住嘴唇粉嫩水潤。

修護嘴唇真的很重要，嘴唇沒有黑色素，所以不會曬黑，但依然會曬傷、會受到紫外線影響，加速嘴唇中的膠原蛋白和水分流失。加上嘴唇天生缺乏皮脂線及汗腺，缺少油脂及水分保護，且角質層是整張面中最薄，防禦能力較低，特別脆弱，因此更易曬乾。長期曬傷缺水，加上坊間容易買到的唇膏，往往含有化學物質，當中的石蠟和色素都會帶走雙唇水分，嘴唇會加速老化，顯得乾、萎縮變薄、唇紋和唇色變深。嘴唇的老化現象往往是逐少出現，易被忽略，到發覺時已太遲。

我現在這個年紀，要保養的，絕對不止臉孔咁簡單，嘴唇都要注意到，否則容易出現萎縮嘴唇。最近發現嘴唇部份開始有少少變暗啞，因為開始入秋變乾燥，如果不加緊補水，嘴唇就會甩皮，所以我到公司做「智能膠原面」時，會叫美容師幫我做埋嘴唇。此療程有肌膚再生的原理，能刺激底層肌膚膠原自生，啟動皮膚的自癒能力，所以有一些原本敏感、較薄的部位，完成療程後會變得更健康。整個過程會有輕微吉吉的感覺，不會很痛。做完智能膠原當晚，再為嘴唇厚塗一層天然植物性潤唇膏，能減淡唇紋和保濕，就算轉季秋乾，也不會覺得嘴唇乾皺。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。