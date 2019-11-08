【美女饕廚】日本福岡篇：元祖鰻魚飯

早前和家人來了一次福岡自駕遊，女兒愛吃鰻魚飯，便一早開車到柳川元祖本吉屋。這家鰻魚飯專門店有超過300年歷史，一下車，我們便沿着空氣中飄散的香氣前進。

柳川早期的居民是引水養殖鰻魚及灌溉的，有說這家從1681年開業的元祖本吉屋便是「蒸籠鰻魚飯」的元祖店。柳川的鰻魚品種和香港嘗到的鰻魚很不同，魚皮略硬，所以在蒸之前必需用炭火先烤，也因此令鰻魚更為香囗，嘗起來微焦脆而不過硬，之後把鰻魚飯放入特製的漆木盒中，與淋了醬汁的白飯一起用蒸籠蒸約數分鐘，令鰻魚肉更為濕潤柔軟，更有入口即化的感覺！

由於鰻魚不但鋪滿整個飯面，還藏在飯中間，每啖滿口都是飯香與魚香。吃了第一啖、嘗過原汁原味後，我會加點最愛的山椒粉一起吃，山椒粉是日本辛香料代表之一，擁有獨特的清香質感及特殊的辛辣味，試了後會上癮呢！在我心目中，最好的鰻魚飯，山椒粉是絕對不可缺少的配料，大家有機會享用鰻魚飯時也不妨一試。

我個人認為，鰻魚飯的精髓是那醬汁，是店家自家熬製，能大大提升鰻魚飯獨特韻味，我覺得是這鰻魚飯的靈魂。我也曾在家炮製鰻魚汁，趁機在這裏分享一下秘方。大家將劏完唔要的鰻魚頭、魚尾、魚骨和魚肝煎香灒酒，加糖加生粉加水，煮到材料全部融合後加刺身豉油和味醂煮至濃稠即可，味道香口又惹味，送白飯一流。

饕廚貼士：白燒鰻魚DIY

把生鰻串上後，烤約20~30分鐘，火不能太強或太弱，要小心拿捏。先烤外皮，待出現金黃焦色後翻轉，讓魚身保持筆直。提提大家，鰻魚的皮有兩層，內皮很硬，用火慢慢溶解內皮，讓魚脂肪流遍鰻魚全身，灑水再繼續烤，這樣才能激發焦香和令鰻魚味道更濃更香甜。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）