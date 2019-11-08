男士深夜：一代美人　豈能放棄？

【決性11點：鈴村愛里化身異世界美少女】

AV女優鈴村愛里，都將在11月推出一套「我與愛里的異世界性生活」，片中她會化身為多套異世界動漫中的角色，包括穿上女僕裙子的拉姆，還有獸人族美女的蕾姆·嘉蕾鄔……

【靚人靚景：永尾瑪莉亞加州拍寫真 辣到出汁】

永尾瑪莉亞係AKB48前成員，2016年脫離團體之後便進軍影視界同寫真界，作為男觀眾當然特別留意阿妹嘅寫真演出啦！瑪莉亞嘅身材勻稱有曲線美，令人留下深刻印象嘅仲有兩片誘人嘅厚朱唇，以及一副慾求不滿嘅表情，而喺寫真集《JOSHUA》當中，瑪莉亞就會統統加以發揮。

【決性11點：AV女優 竟是柔道高手】

AV片廠為女優「度身訂造」嘅背景可信性一直存疑，卻估唔到當中竟然有啲係堅嘅！話說喺1992年11月20日出生嘅AV女優鮫島瑠依（鮫島るい）參與網絡流行嘅「10年挑戰」，拎咗張十年前嘅相片做對比，佢原文話自己今日變黑咗同頭髮長咗，但網民卻發現十年前嘅佢，拎住支「全國高等學校柔道大會優勝」嘅錦旗。

【決性11點：明日花有個型爆老竇】

有人話基因遺傳好緊要，索女必有型爸或索媽，究竟遺傳基因係咪真係咁勁？日本超人氣AV女優明日花綺羅，不但個樣勁索，35G巨乳更迷倒唔少AV迷，雖然佢自去年5月宣布AV無限期休業，但仍不減佢喺AV界嘅人氣。

【決性11點：鍊金鍊出性感肉腿 超吸睛】

人氣Coser伊織萌早前在TGS東京電玩展上演繹萊莎時，就準確地捕捉到重點，露出了看似超有彈性的性感肉腿，令一眾Coser迷非常心動……

【決性11點：帶混血天后回家】

一位實力超班足以堪稱經典嘅女優引退，留畀大家嘅多數都係AV作品以及好多回憶，家陣因為多咗舉辦握手會，所以AV迷仲可以好好咁收藏與女優嘅握手合照，至於希崎謝茜嘉就希望為大家留下更多紀念品！