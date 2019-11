香港估估吓：令人心寒的廣告！

問題:天災人禍年年有,但「逢九必災」總是特別多,繼早前亞馬遜森林大火,燒毀了逾1200萬公頃林地,大量動物被活活燒死後,澳洲悉尼以北上月底因閃電觸發大火亦蔓延至2000公頃,波及數百隻樹熊不幸被燒死,救援人員形容此為「全國性悲劇」,話音未落,美國加州山林大火肆虐,全州進入緊急狀態,出動逾3000名消防員救火,多達20萬人疏散,全球生態災難令人痛心。過去香港都曾發生不少大型山火,而政府每年都有為提高「防止山火」意識製作宣傳片,但有一個廣告令所有香港市民印象最深刻,一見心寒,你有記得冇?

答案:不用多講各位都估到是1989年電視播放的政府「防止山火」宣傳片,至今剛好三十周年,好多年輕人未睇過,但無論第一次或觀看無數次依然心寒。宣傳片簡潔直接,片中由一對可愛男女小朋友,手執被燒焦了的布娃娃,於山火後現場天真爛漫地唱歌,直到最後,鏡頭影着小女孩手拿毛公仔,同時女孩發出飲泣聲,不寒而慄!有指廣告有中英文歌曲版本,但絕大部分網民觀後感與恐佈片無異。翻查報道,當年城門、大欖、大帽山郊野公園發生歷時34小時嚴重山火,政府宣布逢周末假日將城門郊野公園封鎖多月,禁止市民進入,同步政府隨即在災場實景拍攝宣傳片,凸顯火災震撼!謹記:山火無情,塗炭生靈,切勿播留火種!

網民話英文版歌曲《All Things Bright and Beautiful》感覺更詭秘。

Each little flower that opens,

Each little bird that sings,

He made their glowing colors,

He made their tiny wings.

All things bright and beautiful,

All creatures great and small,

All things wise and wonderful...