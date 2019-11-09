【玄之又玄】維繫Long D　寢室布置成關鍵

一段異地戀Long D能修成正果，除了要靠伴侶之間努力維繫外，家居布置也會對這段情構成影響。（設計圖片）

最近熱播的節目《嫁到這世界邊端3》，不得不佩服當中幾對受訪的夫婦，能夠衝破地域、文化等差異，成功拉埋天窗，十分難得，畢竟Long D(Distance)異地情緣通常以遺憾告終。

其實要一段異地戀修成正果，除了要靠伴侶之間互相信任和努力經營外，家居布置也會對這段情構成影響。以下4招是坊間流傳的方法，希望跟遠方的另一半維繫良好關係的你，不妨參考一下。

方法一：寢室牆色要夠暖

顏色可影響一個人的心情，跟愛侶分隔兩地，容易產生孤單寂寞的憂思，所以寢室的牆身宜選用暖色調，切忌冷冰冰，從風水學角度，可為愛情保鮮。

方法二：床單不可太鮮艷

床單的顏色不宜太艷麗或花花綠綠，應以素雅為主，寓意你與另一半的感情純潔，不帶絲毫瑕疵，否則有機會影響你的異地情緣。

方法三：床頭擺設勿亂放

寢室的裝飾、擺設可為異地情緣保鮮，例如掛放一幅帶有幸福感的畫、二人的合照、定情禮物等，可以帶來很好的風水能量，亦能令心情變得更靚！切忌於床頭櫃擺放桃花類飾物，以免感情路節外生枝。

方法四：桃花斬防第三者

發展異地戀最棹忌是有第三者介入，以桃木打造的桃花斬，除了是鎮宅辟邪的風水物，亦可用來化解桃花劫，穩定主人的心神，消除感情路上的一切障礙。換言之，專斬第三者的桃花斬不但能保住異地戀，更可令這段情有好結果。