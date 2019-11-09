澳門冬日嘉年華　白雪免費任你玩

踏入11月，大家還是穿上短袖衣服，彷彿冬季遙遙無期！若你想當下投入冬日白雪世界，唔使等發夢——前往跟香港一海之隔的澳門，即日起至12月1日期間逢周五、六及日，於澳門旅遊塔旁（俗稱火樹銀花地段）正舉行以冰雪為主題的「第二屆澳門冬日嘉年華——慶祝澳門特別行政區成立20周年」活動，讓一眾想「凍住玩」的朋友喜出望外！

是次嘉年華活動的焦點，莫過於以冰雪為主題的場地，場內分別設有冬日滑雪道、冰雪玩樂區、冬日滑雪區及冰雪麥麥尋寶迷宮等玩樂設施，其中滑雪道便多達6條，讓大家不用多花時間排隊，隨時瀡個痛快！另外於冰雪麥麥尋寶迷宮內找到吉祥物麥麥的朋友，更有機會獲得豐富獎品。與此同時，場內除了玩雪外，亦有其他消閒元素，例如設有文創互動區及葡語系國家的美酒佳餚區，大家可以感受澳門的創意，並享受別具風情的味蕾體驗。加上還有節慶表演等特色活動，令一家大細都能樂在其中。活動免費入場。

第二屆澳門冬日嘉年華——慶祝澳門特別行政區成立20周年

日期：即日至12月1日（逢周五、六及日）

時間：1:00pm~10:00pm

地點：澳門旅遊塔旁（俗稱火樹銀花地段）