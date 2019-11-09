本周車展：11月9至10日

Nissan

日期：11月10日（星期日）

時間：11:00am~6:00pm

地點：九龍灣日產中心

推介：無雙秋の賞車展，簇新陳列車、示範車系，聯同新Qashqai Turbo及新Serena e-POWER列陣，11月11日晚上8時前，購買指定型號，售價僅$189,980起，無雙割引高達$340,000。

Volkswagen

日期：11月9~10日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：沙田置富第一城 A1 地下

推介：T-Cross 現享高達 $20,000限量「新車發布優惠」，僅售$248,980（參考價 為 $258,980），並免費升級價值 $10,000的原廠 18 吋 Koln 合金輪圈。此外， Golf GT及Touran Luxury優惠價$219,980起。

Volvo

日期：11月10日（星期日）

時間：10:00am~5:00pm

地點：沙田凱悅酒店凱悅廳

推介：XC40 T5 R-Design只售$459,800，優惠達$30,000；同場展出XC60、XC90、S60及V90 Cross Country。