名牌快閃店　花花圖案賀佳節

還有個多月就是聖誕節，多個品牌紛紛推出聖誕精選系列或開設節日限定店。Gucci品牌掌舵人Alessandro Michele從互動數碼地圖上標示位置的圖標（Pin）取得靈感，決定在全球多個大城市「插釘」，開設Gucci Pin期間限定店，其中香港店坐落於尖沙咀海港城，更是全球首間開設的Gucci Pin店舖。

此期間限定店內櫥窗飾有閃亮的棕櫚樹，色彩繽紛的設計貫徹品牌近年的繽紛作風。店內展示最新推出的Gift Giving系列，此系列以品牌著名的Flora圖案作主打，Flora花卉圖案由插畫家 Vittorio Accornero於1966年手繪而成，原為送贈摩納哥王妃Grace Kelly的絲巾而特別設計，期間發展成品牌最具代性的設計之一。系列包括男女鞋履及配飾，配飾由手袋、銀包、卡片套到珠寶箱等，飾有GG圖案、花卉印花、Flora嵌花、或是綴以紅色、黃色或白色皮革飾邊，部分配飾再綴以Double G金屬扣及Web條紋，色彩鮮艷，悅目繽紛。