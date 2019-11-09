三界五行：冬天來了　如何養生

「立冬」了，理論上而言，冬天來了。（互聯網）

「立冬」了，理論上而言，冬天來了。

乍看冬季的六個節氣，令人不寒而慄，「冬雪雪冬小大寒」：立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。南方無雪，小雪、大雪是甚麽滋味？只能想像。但是，香港甚麼時候才入冬？言之尚早，因為，根據氣候的定義，某個地區，連續五天平均氣溫低於攝氏10度，才算正式入冬。

按照中國古老傳統，由冬至開始，才是「數九寒天」。每年冬至，就是「一九」，九天後就是「二九」，又過九天，就是「三九」的開始……過了九九八十一日，春暖花開。俗諺說「冷在三九」，是因為「三九」在小寒與大寒這兩節氣之間。這時候，即使在香港，也可以感受到寒冷。

2019至2020年度，「數九」時間表是：

一九——由2019年12月22日（冬至）至2019年12月30日

二九——由2019年12月31日至2020年1月8日（1月6日是小寒）

三九——由2020年1月9日到2020年1月17日

四九——由2020年1月18日到2020年1月26日（1月20日是大寒，1月24日為農曆年三十晚大除夕，1月25日是農曆新年初一）

由此可見，三九與四九，是這個年度的最嚴寒日子。即使香港冬天沒有下雪，但傳統氣候諺語所講「小寒大寒，趕狗不出門」的寒冷，還必須擺在現實生活的安排中，衣食住行必須順應天時。（待續）

方向宇