YouTube Music上架　月費制聽歌兼煲MV

Spotify、Apple Music、KKBOX，基本上人人隨時都數到幾個串流音樂平台，而最近新加入呢個串流音樂戰場就有YouTube，剛宣布於香港推出YouTube Music串流音樂服務。YouTube Music最特別就係整合音樂以及影片，除了音樂，同時提供音樂影片、幕後花絮、現場表演等影片。與其他同類平台一樣，用家可以自設播放清單，又或者因應不同情景、氣氛選擇系統提供的歌單。

實試YouTube Music App，主介面與一般串流平台分別不大，以縮圖顯示歌曲或歌單，而播放音樂時，介面上半部會播放MV，下半部則為控制介面。YouTube Music可以免費使用，但使用時就會間歇出現廣告，而且手機屏幕關閉時音樂就會暫停；而付費會員服務YouTube Music Premium月費由HK$58起，除了無廣告，亦可以離線或屏幕關閉下聽歌。另提供家庭月費計劃，由HK$88起，香港用家可以免費試用YouTube Music Premium一個月。

順帶一提，YouTube Premium付費會員服務亦同步推出，YouTube影音內容可於背景播放，亦不會彈出廣告，亦可以下載影片離線睇，月費由HK$68起。