本日日本：關東最大　南町田Grandberry Park下周開幕

面積達5個東京巨蛋大的全新綜合設施「南町田Grandberry Park（南町田グランベリーパーク）」將在本月13日開幕，這項大型設施，集車站、商場、博物館及公園於一身，是關東最大級，其中大家最關心的商場，店鋪數量達到241間之多！而Snoopy Museumy亦會遷移至這裏！

位於東京田園都市線南町田車站旁的「南町田Grandberry Park」，前身是「Grandberry Mall」，舊商場於2017年休業，經過兩年多來的發展，變身成為超過22公頃的廣大空間。

園內的設計，以自然、運動為主調，商場內的店舖有四成為世界知名運動品牌，包括mont-bell在日本的最大實體店，此外，著名露營品牌Snow Pea亦落戶於此。

至於大家都最期待的Snoopy Museum，則要到12月14日才正式開放，不過在館旁的「花生咖啡館」則會在下周率先登場。 而在Granbury Park內，有使用劇院效果的「劇院廣場」，設有草坪小山丘、可俯瞰鶴鶴公園的「公園廣場」，還設有七個戶外廣場，例如「 Oasis Plaza」等。

此外，隨着南町田Grandberry Park開幕，原本的「南町田站」也將改名為「南町田Grandberry Park站」，本來不停此站的特急電車，也將會停靠此站，方便遊客。

南町田GRANDBERRY PARK

地址：東京都町田市鶴間三丁目3-1、4-1

交通：東京田園都市線「南町田Grandberry Park車站」