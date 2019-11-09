中醫治痛風　治標也治本

「痛風」是現代人常見的病，隨着大眾飲食日漸豐盛，痛風的人口正持續不斷地增加，發病的年齡也有年輕化的趨勢，發作時會產生難以忍受的疼痛，隨時令患者寸步難行。

痛風是身體出現甚麼問題？

中醫認為，長期飲食習慣錯誤，例如過食肥甘厚味，或暴飲暴食，會損傷脾胃，令身體代謝出現問題，影響氣血循環，導致有「痰濕瘀毒」積聚在關節而發生紅腫熱痛。

【中醫如何緩解與治療痛風？】

中醫治療痛風病，具有副作用小、作用持久、療效肯定的優勢。大致可分為急性發作期和緩解期來分期治療。

急性發作期要治標止痛

急性發作期以濕熱蘊結型較為常見，臨床表現除了患處關節出現紅腫熱痛外，可能伴隨口乾喜飲、煩躁、小便偏黃、舌色偏紅、舌苔黃膩等症狀，較常選用清熱利濕、活血止痛的中藥進行治療，譬如萆薢、土茯苓、薏苡仁、川牛膝、黃柏、蒼朮、車前子等藥材。從現代藥理研究中發現，部分中藥具有抗發炎、利尿、鎮痛、抑制尿酸形成和增加尿酸排泄等作用，故此適當用藥對治療痛風很有效果。

另一類病人，屬於寒濕痹阻型，臨床表現除了關節疼痛之外，可伴怕冷怕風、大便不成形、舌色淡暗、舌苔白膩等症狀，治療以散寒除濕、溫經止痛為法則，常用藥材如桂枝 、蒼朮、羌活、川芎等。

緩解期間要治本強身

至於緩解期的治療原則，特別要重視臟腑功能不足，透過中藥調理脾胃，健脾祛濕化濁，以及改善肝腎功能，能夠很好地緩和病情並減低病發的頻率。

【痛風飲食要如何調整？如何預防痛風發作？】

痛風雖然不完全是飲食造成，但跟飲食確實有關。古代痛風常常被認為是一種「富貴病」，也就是吃得好的人，才比較容易得到痛風。對於痛風患者來說，日常生活及飲食習慣的調整是十分重要的。患者應避免酒精類及含糖飲料，避免過量食用高嘌呤食物如動物內臟、海產類，飲食應多蔬果、少肉類及多運動，以及適度控制體重。若曾患上或反覆出現痛風，更要小心審視自己的日常飲食，以避免攝取過多嘌呤。

曾覺知中醫師