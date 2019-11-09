【酒遍天涯】最好的花雕何處尋

上期講花雕，朋友隨即問我香港在哪裏可以買到好花雕。十多年前「世紀酒店」地庫有一上海菜館，從內地購入大埕花雕，直接從大埕一勺一勺的抽出來賣給客人。那個時候，總喜歡外賣數斤（一斤即0.5L）存放家中，數年後才拿出來赴年度大閘蟹宴。20年花雕，在家中存放5年即便25年成陳酒，已經十分好喝。在高檔超市不難找到25年、30年花雕，價錢昂貴兼且遠遠不及自家存放的20+5年的花雕。

可惜，那上海菜館搬遷後，地方少了，跟其他酒樓一樣只賣一般市場零售的細瓶裝花雕。所以近年每次大閘蟹宴，我都會自攜花雕赴會，朋友們喝過後自然都不滿足於高級超市所賣的貴價花雕，於是我便介紹他們去買數瓶五斤裝的（即2.5L），就算是15年也夠了，20年更好；存放在家中陰涼地方數年，每年喝一瓶又添一瓶存放（記得在酒瓶上寫年份，以免幾年後分不出那一瓶先那一瓶後）。

至於早年未有存酒的朋友，現在究竟在哪裏可以買到好的花雕呢？我覺得全港最好仍然是「天香樓」的獨門花雕！一般酒樓所賣的酒，就算來貨再好，大家都總有辦法自行入貨。但「天香樓」的花雕就唯獨「天香樓」有。特別之處在於創辦人韓老闆所傳承的新舊酒勾兌技術。

紹興酒愈放愈香醇，舊酒酒身濃厚，非常柔和，但對比新酒就少了一份剛勁。所以據說他們每年購入大概三十年舊酒，非密封的存放倉中，當酒被自然揮發到七成左右就加入大概五年的新酒。他們現在所賣的分28年及30年，但其實並不是純28年及30年，兩種酒的品質及價錢都不是只差兩年的比例，你就索性當28年及30年是兩個不同配方的名字吧！

單是叫28年的那個花雕，調出來後剛柔並重，既香醇濃厚又不失清爽口感，富有層次，餘韻悠長，令人一試難忘。聽聞「陸羽」聞名的普洱茶包，也是這樣新舊普洱配對出來的。無論花雕酒或普洱茶，新的及陳年的，你肯花點錢隨時都可以買得到。唯獨他們勾兌新舊比例的配方及經驗，你再有錢都買不到！

Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）