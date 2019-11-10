【心理測驗】愛的呼喚：愛情Or麵包點揀呀？

過往有不少不愛江山，愛美人的故事，最驚天動地的，莫過於英國史上的愛德華八世，竟為了一位離了兩次婚的女人而退位。最近則有國際連鎖快餐店CEO，因與一名下屬「拍拖」違反公司政策，決定放棄事業。如果事業與愛情只可二揀一，你又會如何選擇？不妨玩玩以下心理測驗，看看你的決定吧！

【問題】

某個晚上，你做了噩夢，夢見自己外出旅行期間，發生了不愉快經歷，你認為哪是何事？

A.被偷掉了護照證件

B.遺失了所有現金

C.不小心惹上官非

D.遇到壞人

結果分析：

A.事業心很重：宜多分享生活

愛江山指數：8分（10分最高分）

愛美人指數：2分（10分最高分）

你是一個事業心很重的人，尤其是事業剛剛起步之際，往往為了搏殺，寧願暫時放低兒女私情。對你而言，愛情只是生活的點綴，不是說你不渴望被愛，但不喜歡跟另一半分享生活，亦不願意付出太多。建議你不妨多些跟至愛分享工作上的點滴，得到對方的心靈支持，可為你注入更多力量。

B.工作壓力大：別過分情緒宣洩

愛江山指數：6分

愛美人指數：4分

自問事業心甚強的你，且承受不少工作壓力，有時不小心傷害了自己的另一半。幸好你的另一半在處理關係方面，表現得理性及成熟，所以你們平日有不少甜蜜時光，是眾人眼中幸福的一對。建議你適時紓緩壓力，以免感情用事，影響雙方的關係。

C.頗重感情：事前應溝通清楚

愛江山指數：4分

愛美人指數：6分

頗為重感情的你，加上對愛情的一些憧憬，有時為了愛情，也甘心放棄前途。奈何現實總是殘酷的，當你過分沉醉浪漫時，往往跟另一半因為「沒有麵包」而大吵大鬧。建議跟對方溝通清楚，並作出適當協調，真正感受到「鹹魚白菜也好好味」的生活。

D.戀愛大過天：適時要面對現實

愛江山指數：2分

愛美人指數：8分

「戀愛大過天」或許正是你的人生寫照。對你而言，生活絕不可以離開愛情，所以你總是滿口的甜言蜜語，異性緣不錯。至於工作呢？你認為只要夠餬口便算，但當你與別人建立穩定的關係，摩擦便產生。建議你不妨以興趣作為謀生技能，或許可殺出一條出路。