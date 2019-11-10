傳程達意：到俄羅斯摩爾曼斯克賞極光

我人生中見過最感動的景象當中，漫天飛舞的極光肯定榜上有名，正因為它全賴天意難以捉摸，是個用錢也買不到的經驗，當真正看到不同色彩的極光舞動，那份感動真的是記憶中的無價之寶。

雖說能否遇上極光很靠運氣，但知識的力量可以幫助我們提高這份運氣。首先我們要了解極光其實是太陽的帶電高能粒子活動形成，在地球磁場的影響下，形成所謂的「極光帶」，環狀極光帶並非依地理的北極而成，所以並不是說愈北愈好。而在極光帶之下的地區基本上全年都有可能看到極光，但如果天空太光就會遮蓋了極光本身，所以天黑的時間愈長，肉眼看到極光的機會就愈大，8月底至4月中是大部分地區的適合觀賞期，如果能配合萬里無雲的天空及一彎新月就更好了。想預測極光活動，也可以留意一個名為Kp的指數，不少天氣或極光科研網均有顯示當日或預測數天的Kp指數，指數由0至9，5或以上代表了非常活躍的粒子活動，成為最好的觀賞條件。

賞極光的熱門去處離不開北歐的芬蘭、瑞典或是加拿大的耶洛奈夫（又名黃刀鎮），但我想跟大家推介一個滄海遺珠——俄羅斯摩爾曼斯克。這個世上最北亦是北極圈內最大的城市，不單位處極光帶之內，全年更有長達一個半月的極夜，由12月初到1月中均是太陽不會升過水平線的日子，天空夠黑極光亦特別顯眼。加上這裏有湖泊、北方針葉林及山景作為最美背景，消費指數又比北歐等地低得多，絕對有條件成為極光之旅的新寵兒。

黃進達