做個精明消費者　白松露產地質素大不同

白松露的香氣無與倫比，其他食材難以匹敵，每逢冬季是盛產期，不少老饕均會趁機品嘗其滋味。現時除了意大利，其實內地和不少國家都有出產，大家又識唔識分產地？據銅鑼灣一間高級意大利餐廳主理人Matteo Fabio Morello指，原來唔同地區的白松露質素略有不同，而且價錢亦可相差好遠，一於請他教路，學曉每個地區出品的特點，就唔怕認錯。

Matteo Fabio Morello指，以出產數量計，肯定是中國稱冠，它的產量是意大利出產的5倍。但中國產的白松露呈較深色澤，切開後還有細密的花紋，全因當地天氣太潮濕所致，其香氣也是較弱，比意大利出品的價錢，平約2倍。至於保加利亞和克羅地亞出品的白松露，拿起手輕按，會感到質地較軟，刨片時容易碎掉，價錢較意大利平約40%。

意大利的出品，質素冠絕全球，較中國內地、保加利亞和克羅地亞相比，味道和香氣都濃郁得多。不過在意大利的不同地區，出品及價錢都有差異。如在Marche、Tuscany及Umbria，外形和意大利北邊皮埃蒙特（Piedmont）最靚的成品相若，但價錢可相差約20%。為了讓出品能讓食客辨別出來，現時Piedmont出產的珍貴白松露都附有QR Code標籤，大家只需掃描一下就知道。提到今年收成，由於今年意大利天熱較熱，白松露收成較少，價錢較去年貴約10至15%。

至於白松露與食材搭配技巧方面，究竟哪些食材最能突出松露的獨特香氣與味道呢？餐廳主廚Fabiano Palmbini就認為，白松露的香氣與芝士，特別是Castelmagno芝士最為匹配。另外，牛肉的脂香和肉汁，亦能吊出白松露的香氣。配酒的話，不妨來點帶泥味的紅酒，風味更佳。