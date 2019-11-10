兩大新興運動　小朋友都啱玩

近年新興運動於香港不斷冒起，以木棋、法式滾球為例，着重鬥智多於鬥力，加上屬於不受年齡、場地限制的運動，難怪火速成為親子運動的新潮流。

【因應局勢轉換策略】

木棋（Mölkky） 是芬蘭眾多投擲運動的其中一種，其建基於一種已有逾百年歷史的Kyykkä遊戲。 中國香港新興運動協會創辦人黎廣業（Kennedy）稱：「木棋類似下棋，所以相比起運動量，更講求策略，可因應局勢而採取不同攻守戰術，例如盡可能擊走對方的目標，讓對手在下回合更難擊中，故會出現多種投擲的方法，例如橫握、直握等，令到這運動有許多變化，刺激感大增。」

木棋除了好玩之外，其實亦可以為參加者帶來許多益處，因木棋是以率先取得50分者為勝，若一方取得超越50分則需降至25分繼續作賽，所以講求準確度的同時，亦要着重策略技巧，藉此提升參加者的腦部活動力。此外，木棋以2至4人為一隊，對賽時需要許多溝通，例如應該用大木棋投擲哪一支小木棋，所以在過程中能訓練小肌肉、手眼協調之外，亦可提升溝通、解難能力 。

【法式滾球變化多端】

至於另一種新興的法式滾球運動（Pétanque），是滾球運動的一種，使用金屬滾球及一顆小的目標球進行，參加者需以雙腳並排來拋擲滾球，最接近目標球的就可以得分，最快取得11分的隊伍為勝。Kennedy謂：「法式滾球的參加者從玩樂中可訓練平衡力，大小肌肉協調外，亦可提升專注力，因需要以69mm至72mm的細小鋼球來撃中目標或另一個鋼球，其技巧要求是十分高。同時法式滾球的好玩之處在於每一次所拋擲出來的滾球位置皆不同，所以需要Open Skill，講求應變能力，不可只作死板訓練，因此許多人都鍾意此運動的多變性。」

模特兒：Mila、Erika（2indigo）