三界五行：蓄勢待發　春暖花開

「數九寒天」，古時以中原氣候為主要根據，中原以河南省為中心，廣義而言，包括河南省鄰近的安徽省北部，河北省南部，山西省南部，陝西省東部以及山東省西部。

這些地區的「數九歌」，大多數都這樣唱：「一九二九不出手，三九四九冰上走……」地處南方的粵港澳（時髦的講法是大灣區），三九四九沒冰雪，而一九二九也不會有「凍得騰騰震，震到入心」，連手也伸不出來的感覺。不過，三九四九是全年最凍的，倒是事實。到了五九六九，「河邊看楊柳」了，因為立春後，楊柳在春風中萌發新枝葉。

2019至2020年度的五九到九九的具體日子如下：

五九─2020年1月27日到2月4日（2月4日是立春，春風解凍）

六九─2020年2月5日到2月13日（2月8日是元宵佳節，「月上柳梢頭，人約黃昏後」，應該凍不出甚麼樣子，不過，情之所在，即使偶遇春寒，拖還是要拍的）

七九─2020年2月14日到2月22日（2月19日是雨水，「春風化雨」、「風雨送春歸」）

八九─2020年2月23日到3月2日

九九─2020年3月3日到3月11日（3月5日是驚蟄，春意盎然）

由此可見，24節氣對農務、生活、養生，息息相關。

方向宇