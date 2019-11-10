美食婷：水炊鍋係乜　日本人最愛雞水炊

沿自福岡的水炊鍋，以含豐富蛋白質的雞做主材料。（張群生攝）

日本這個國家可以說四季都大受旅客歡迎，夏天有冷麵、冬天有吃到暖笠笠的涮涮鍋Shabu Shabu和壽喜燒Sukiyaki，當中還有一種歷史悠久的水炊鍋，至於何為水炊鍋，味道如何，一於聽聽我美食婷好友、上環一間水炊鍋專門店兼日式居酒屋行政總廚姜文淵師傅介紹喇！

姜師傅指，相傳日本九州福岡在800年前，逢7月就會舉行博多山笠祭典，這時所有男壯丁會合力抬起重達成噸、高達10米尺的「飾山車」，並圍住市區跑5公里，旨在保佑市內整潔和祈求疫病退散。為了讓男丁補充體力，女士們就用含豐富蛋白質的雞肉，炮製美味的水炊鍋讓他們享用。

水炊鍋以日本華味鳥（雞）做主角，湯底以雞骨、雞腳等煲約5小時至奶白色後，隔渣剩富濃郁雞味的湯頭。至於食用這個鍋原來也有次序，相當講究；首先來一碗不加任何調味的清雞湯，嘗其原汁原味。而第2碗則可加點鹽、第3碗就加鹽和葱花來享用，能嘗到雞湯不同的味道與層次。

暖胃後，開始烚雞件，食用時可按個人喜好蘸柚子胡椒或橙醋。之後便放入雞軟骨混合製作成的雞滑烚煮食用，啖啖肉又富嚼勁，口感最為豐富。最後放入蔬菜烚煮食用，如果有剩餘湯汁，會加入白飯、雞蛋和脆米煮成雜炊，一滴精華也不放過，而男丁們食飽自然有氣有力參與祭典抬「飾山車」喇！雖然我美食婷不用出力不用抬，但KO了一整個水炊鍋，都即時有氣有力去Shopping。