「血鶴」再現　藍牙連線　G-SHOCK GW-B5600AR-1

相信好多人一提起黑撞紅色設計，第一時間都會立刻諗起Air Jordan 1「Bred」，的而且確「Bred」配色於整個Air Jordan系列都擁有至高無上地位，對後世的影響力無可代替，但其實以黑色作底色襯上紅色點綴亦一直是CASIO G-SHOCK腕錶代表性的配色組合，早見於1983年誕生的元祖DW-5000、後繼型號DW-5600、深潛「蛙人」FROGMAN DW-6300及行針跳字雙顯示GA-110都有採用黑紅色調組合。

近日本地選物店432HZ就帶來G-SHOCK設計團隊最新打造的GW-B5600AR-1腕錶，以啞黑色錶殼配襯血紅色液晶顯示螢幕，搶眼的外觀設計與2003年時推出的20周年限量版DW-5000ML（被G-SHOCK迷稱為血鶴） 極為相似，功能方面除了搭載CASIO獨家研發的Tough Solar太陽能電池、Multi Band 6全球六局電波接收、200米深潛防水、世界時間及LED背光照明等等應有盡有機能設定之外，這枚作為今季Black & Red Series別注企劃的主打腕錶，更特別新增Bluetooth Mobile藍牙作業系統，讓佩戴者可以將腕錶與智能電話互動連線，以更方便直接方式進行時區調整及日程提醒等等特殊功能，在保留錶迷熟悉的樣貌情況下，將機能推向極限。