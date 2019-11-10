順Phone快遞：Dxomark榜又有變動！兩部手機並列第一

順Phone快遞：Dxomark榜又有變動！兩部手機並列第一（設計圖片）

小米啱啱喺北京發布新機CC9 Pro（即國際版小米Note 10），1億像素的主鏡頭當然就係最大賣點，而拍攝評測網站DxOMark亦迅即公開小米Note 10的相機評分，總分高達121分，與行貨剛剛開賣的Huawei Mate 30 Pro並列第一。要考慮小米Note 10內地定價最平只係2,799人民幣，只係Mate 30 Pro的一半價錢，鍾意影相的朋友就一定要留意東網稍後的實測報道！

順帶一提，Dxomark亦同時公布iPhone 11 Pro Max的相機評分，總分為117分，與Samsung Galaxy Note 10+、Note 10+ 5G並列第三。

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