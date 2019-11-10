Mitsubishi Outlander S-AWC The．Black 黑の延伸
2019年11月10日 17:00
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Mitsubishi Outlander S-AWC 的全新The ‧ Black版本，車頭換上Black電鍍面罩、進氣口飾框、頭保護擋板及側鏡蓋，散發黑魂魅力。（張錦昌攝）
黑色是不少人的最愛顏色，不單止衣飾愛以黑色配搭，連座駕配飾都鍾情於黑色。最近三菱（Mitsubishi）香港代理為Outlander S-AWC，全新引入The ‧ Black版本。由車身配件、合金輪圈到內籠，都換上黑裝，黑色魅力由外移內延伸，同時配上加大了的尾翼倍添霸氣。若然連車身都是黑色，仲唔到絕！至於動力配置及其他車上配置（包括：6項e-Assist安全系統），就跟現行的 Outlander S-AWC一樣，維持不變。
The ‧ Black隨車專屬套件包括：
Black電鍍面罩及進氣口飾框
Black頭尾保護擋板
Black車頂行李架
Black側鏡蓋
Black車側裝飾
Black 18吋合金輪圈
Black運動座椅配紅色縫線
Black中控台及門板裝飾
規格表
車型：五門七座位SUV
引擎：直四MIVEC
容積：2,359c.c.
馬力：169ps/6,000rpm
扭力：220Nm/4,200rpm
驅動：前置引擎、四輪驅動
傳動：六前速CVT波箱
懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿
制動：（前）通風碟、（後）實心碟
輪胎：（前、後）225/55 R18
車身體積：4,695×1,810×1,710mm（長×闊×高）