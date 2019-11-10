創意品牌　為經典虎爪注入化學作用

創意品牌Chemist Creations「化學製品」自宣布獨立營運後，隨即有唔少搞作，最近便釋出與ASICS聯名鞋款，以品牌兩款人氣復古跑鞋GEL-KAYANO 5 OG以及GEL-FUJITRABUCO 7為藍本，各推出兩種獨立配色，不難成為鞋迷搶購目標。

將化學製品元素融入的GEL-KAYANO 5 OG，以麖皮、皮革以及網面材質打造鞋面，並於鞋舌部分使用反光帶，融合極具特色的3M雙鞋帶設計，極具工業及簡約風格；鞋側的虎爪紋圖案亦加入了透明的保護層，並採用由Chemist Creations代表性的品牌Tyvek紙標圖案（化學元素實驗說明紙）作襯底。同時，每款都將搭配一枚印有「化學製品」的Snaplock，鞋迷可隨個人喜好與雙鞋帶組合置入鞋面。

另一個聯乘設計選擇了輕量越野鞋款GEL-FUJITRABUCO 7，保留了整體外觀的完整性，以標誌性的藍、灰、白三色為經典鞋款注入化學主題，調配出兩款令人眼前一亮的作品。鞋面選取了皮革加防水網面的材質，同時一改傳統的鞋帶設計，採用極細尼龍繩製作可以收納進鞋舌的抽繩鞋帶，充滿戶外氣息。同時，鞋踭部分也印有「化學製品」中文 Logo，作爲聯名合作的見證。