BMW X LAND-Car Glamping　露營體驗召集

香港最大型的BMW X LAND-Car Glamping品味汽車露營體驗，將於 12月7至8日 在上白泥生態保育農莊舉行。（互聯網）

秋高氣爽，又是與自己的愛車、家人或好友，甚至愛犬齊齊結伴出遊的好時機。

BMW將於12月7至8日在上白泥生態保育農莊，舉辦香港最大型的「BMW X LAND-Car Glamping品味汽車露營體驗」。兩日均分別設有體驗日營，12月8日（星期日）體驗日營 II時段更歡迎車主攜同愛犬進場參與活動，一同遠離繁囂，呼吸大自然新鮮空氣。你亦可選擇參與夜營，與座駕於戶外撐起營帳度宿一宵。夜營限定活動包括：觀星工作坊、夜間攝影工作坊及戶外電影院等。

精彩活動包括：

1/.BMW X Land設有全線BMW王牌X系列X1至X5 供即場試駕，讓大家盡情體驗BMW X系列於鄉郊小路的靈活及舒適。

2/.營地互動專區提供一系列活動：包括露營達人分享戶外小貼士及戶外瑜伽環節等。

3/.現場提供特色餐飲，參加者更有機會一起動手炮製野外燒雞、炙燒棉花糖朱古力、芬蘭火燄三文魚等，享受戶外野炊之樂。

4/.Glamping豪華部落特設戶外品味Café，有專業咖啡師即場教授手工咖啡拉花技巧及戶外手煮咖啡。部落內還設有桌球台及戶外彈床供耍樂。

5/.兒童遊樂區特設兒童限定工作坊，由露營達人現場教授鑽木取火及紮營﹑收營過程，讓小朋友，初嘗不一樣的戶外生活樂趣。

6/.周日之日營II時段開放犬隻入場，特設毛孩遊樂園，讓帶同愛犬出席的車主可放任愛犬於草地上自由奔跑及穿梭。所有出席犬隻於活動當日亦可獲限量活動紀念頸巾及狗狗尊屬禮品。

現凡於即日起至11月13日內購買指定BMW X系列(X1 – X5)，並於11月30日前完成出牌手續，更可獲得是次活動報名費用半價優惠！而現有BMW車主報名則可額外獲得BMW原廠護理套裝！其他品牌車主登記抽籤亦同步開放！BMW X LAND 活動、購票詳情及報名可登入此